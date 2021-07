Lyon : le centre commercial de la Part-Dieu devient "Westfield La Part-Dieu"

Ce mercredi matin, Unibail-Rodamco-Westfield, propriétaire du célèbre centre commercial du 3e arrondissement de Lyon, a annoncé changer le nom du temple du shopping. Ce dernier deviendra en septembre prochain "Westfield La Part-Dieu", et intègrera le contingent des "destinations Westfield" mondiales. Car le groupe URW a déjà renommé plusieurs centres comme le Westfield Forum des Halles de Paris, le Westfield London ou encore le Westfield World Trade Center de New York.

A part ce naming inattendu, quelles conséquences la décision de URW aura sur la vie des Lyonnais ? Rien. C'est justement parce que la Part-Dieu a récemment évolué avec l'ouverture de Food Society et de son rooftop qu'elle a été jugée digne de s'appeler Westfield.

"Le déploiement de la marque signature "Westfield" à La Part-Dieu intervient au moment où les Lyonnais expriment de nouvelles attentes et cherchent de plus en plus à vivre des expériences sensorielles et émotionnelles, au-delà du shopping. Devenu un véritable lieu de vie pour les visiteurs grâce à son rooftop, unique au sein de la métropole lyonnaise, le centre propose aujourd’hui une expérience enrichie, locale et "authentique", dans un lieu d’exception intelligemment intégré dans son territoire. Une nouvelle offre évènementielle et de loisirs va rythmer l’année à venir", a réagi dans un communiqué le directeur du centre commercial, Jean-Philippe Pelou-Daniel.