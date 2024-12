Lyon : il simule une menace d’attentat à la Part-Dieu pour accuser son ex-femme incarcérée

Le jour de Noël, un appel glaçant avait mobilisé les services de police à Lyon. En effet, ce mercredi 25 décembre, une femme, se présentant sous le prénom de Zaïma, affirmait que sa codétenue préparait un attentat au centre commercial de la Part-Dieu avec un complice extérieur. Pour appuyer ses accusations, l’appelante fournissait des détails troublants, notamment les numéros d’écrou des détenues impliquées.

Rapidement, l’enquête avait levé le voile sur une mise en scène. L’informatrice n’était pas une détenue, mais un homme, ex-mari de l’une des prisonnières, qui avait déguisé sa voix pour accuser son ancienne compagne. Cette dernière était écrouée à Corbas pour une tentative d’assassinat à son encontre, survenue en mars, où elle lui avait porté dix coups de couteau.

Jugé en comparution immédiate ce lundi, l’homme, un cuisinier sri-lankais d’une quarantaine d’années, a nié les faits, précise le Progrès. Il a évoqué un complot et pointé du doigt son frère, des explications jugées confuses par le tribunal. Les indices matériels, dont la localisation de l’appel et la reconnaissance de sa voix par son ex-épouse, ont convaincu le parquet, qui avait requis un an de prison ferme.

Finalement, le tribunal a opté pour une peine aménagée. Le prévenu devra purger sept mois sous bracelet électronique. Une décision qui tient compte de sa situation professionnelle, malgré un passé judiciaire évoqué à l’audience.