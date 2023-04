Bron : il appelle la police pour menacer d’un attentat puis sort armé pour accueillir la BAC 

D’après nos informations, un homme a appelé à plusieurs reprises la police pour menacer les fonctionnaires au bout du fil de commettre un attentat. L'individu expliquait qu'il était radicalisé, tout en pronoçant à plusieurs reprises "Allah Akbar". Il était alors 2h30 du matin, des équipages ont été immédiatement envoyé au domicile du suspect, situé rue des Deux Fermes à Bron.

Mais selon une source proche du dossier, le mis en cause a ouvert sa porte en étant armé d’un couteau dans chaque main, vraisemblablement prêt à attaquer les forces de l’ordre et notamment la BAC présente dans le couloir. Le suspect, tenu en joue et visiblement alcoolisé, a finalement déposé ses armes et a été interpellé sans qu’aucun blessé ne soit à déplorer.

Placé en garde à vue, l’individu âgé de 34 ans a reconnu les faits durant son audition. Déjà connu de la justice pour 17 condamnations avant ce week-end, l’homme devait faire l’objet d’une expertise psychiatrique.

J.D.