Bac 2023 : où trouver les résultats de l’académie de Lyon ?

Les résultats de la session 2023 du baccalauréat sont tombés. Ils étaient cette année plus de 718 000 candidats à passer le plus célèbre des examens, dont 36 192 dans l'académie de Lyon

Le ministre de l’Education nationale Pap Ndiaye a annoncé ce mardi matin un taux de réussite de 84,9% avant les rattrapages. C’est un chiffre en baisse par rapport à l’année dernière où il affichait 86,1% de réussite.

Les résultats dans l’académie de Lyon ont été publiés à 9h. Ils sont à retrouver ici

Le taux de réussite dans l'académie de Lyon s'élève d'ailleurs à 85% en baisse de 1,4 point par rapport à 2022 (86,5%).

A noter que les épreuves du second groupe débuteront ce mercredi matin et s’étaleront jusqu’à vendredi. Elles concernent les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 8 et inférieure à 10 sur 20.