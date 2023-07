Procès des tueurs au marteau de Saint-Priest : le règlement de comptes s'est terminé dans le sang

L’agression mortelle remonte au 4 février 2020 et a pris place à Saint Priest. La victime, Matthieu F., était âgée d’une trentaine d’années.

Il fut frappé à plusieurs reprises avec un marteau et reçut plusieurs coups de pieds au visage. Inconscient, l’homme fut enfin laissé pour mort par ses trois agresseurs dans le quartier de Bel-Air, aux abords de la place Jean-François Millet.

L’homme succomba finalement de ses blessures, quelques jours plus tard, le 11, à l’hôpital.

Tout part d’une histoire de règlement de comptes entre bandes rivales. Le groupe de tueurs avait décidé de mener une expédition punitive contre un résident du quartier contre lequel ils avaient un grief. Matthieu, qui semble être le frère de la cible originelle, est finalement passé à tabac.

Sur le banc des accusés, trois hommes âgés d’une vingtaine d’années. Deux frères, Jessim et Bilal M. ainsi qu’un troisième homme, Illies A. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité.

La personnalité des accusés

La première matinée du procès fut consacrée, par le tribunal, à un bref rappel des faits et à la présentation de la personnalité d’Illies, l’un des accusés.

L’un d’entre eux clame son innocence et affirme ne pas avoir porté de coups. Les deux autres, Jessim et Illies, reconnaissent avoir frappé Matthieu mais réfutent l’idée qu’ils auraient eu l’intention de provoquer sa mort.

Les deux hommes déclament, avec assurance et un soupçon de légèreté, leurs mots d’excuses. “Je regrette avoir porté des coups qui ont mené à sa mort”, dit l’un. “C’était pas mon intention, je le regrette et même si c’est dur à entendre, je voudrais demander pardon à la famille”.

Illies, quant à lui, est né en 2002. Il a vécu une enfance tranquille, élevé à Saint-Priest par ses parents dans une maison avec piscine et jardin, l’enfant ne manque de rien. C’est au collège que les choses se gâtent.

Décrit comme “irrespectueux et détestable envers ses camarades” par ses professeurs, l’adolescent san-priod, qui pense avoir les capacités pour devenir footballeur professionnel, multiplie les agressions physiques et verbales à l’encontre de ses camarades et professeurs et collectionne les blâmes, absences et conseils de disciplines.

En 2019, il est condamné par un juge pour enfants à une peine de prison avec sursis pour des faits de violence en réunion.

Des faits de violence, jusqu’en prison

Placé en détention provisoire à Saint-Quentin Fallavier depuis les faits de meurtre en 2020, Illies s’est à nouveau illustré, en prison cette-fois, par des comportements transgressifs et violents.

Il a notamment déjà menacé de mort des surveillants pénitentiaires. “Tu vas voir ce qu’il va se passer bientôt sale grosse pute. Je sais qui t’es et je connais ton adresse”, a-t-il notamment proféré à l’encontre d’une surveillante.

Sa mère, appelée à la barre, décrit confusément et de manière caricaturale son fils comme étant une personne “gentille et qui aime rendre service”.

La personnalité des deux autres accusés seront également étudiées au tribunal dans le courant de la semaine.

Ce mardi après-midi, le fond de l’affaire sera abordé plus en détail. Médecin légiste et biologiste expert en ADN témoigneront à la barre et éclaireront le tribunal de leurs découvertes scientifiques relatives à ce drame.

Le verdict du procès, quant à lui, devrait être rendu vendredi.

J.B.