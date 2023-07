Pic de chaleur attendu à Lyon : 37 degrés prévus ce week-end !

Préparez-vous ! Il va faire très chaud dans les prochains jours à Lyon et dans le Rhône. Un pic de chaleur est en effet attendu en cette fin de semaine avec un thermomètre qui va s’affoler ce week-end.

La chaleur se manifestera dès ce vendredi avec 34 degrés au plus fort de la journée. C’est surtout ce week-end que les Lyonnaises et les Lyonnais vont suffoquer. Le mercure pourrait notamment atteindre les 36 degrés ce samedi et même les 37 degrés ce dimanche au sein de la capitale des Gaules.

Le début de semaine sera également étouffant avec un maximum de 35 degrés pour la journée de lundi. Une perturbation orageuse devrait ensuite faire baisser le thermomètre à des normales de saison. On devrait avoisiner les 30 degrés la semaine prochaine, une ambiance nettement plus agréable.

En cas de fortes chaleurs, il est recommandé de rester au frais autant que possible, de s’hydrater, de consommer des aliments riches en eau et de prendre des nouvelles des personnes les plus fragiles.