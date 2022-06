Près de Lyon : des courses hippiques déplacées pour cause de fortes chaleurs

Face à la vague de chaleur qui touche la France, France Galop a décidé d’annuler ou du moins de modifier les horaires de certaines courses hippiques prévues ce week-end.

D’une part, la réunion hippique d’Auteuil, prévue ce samedi, a été impactée mais pas complétement annulée.

Hormis cette course hippique, la réunion mixte Plat/Obstacle Lyon-Parilly est également touchée par les changements météorologiques. En effet, elle aurait dû commencer ce samedi en milieu de matinée et se terminer en début d’après-midi. Finalement, elle aura lieu de 11h à 16h mardi prochain.

C’est pourquoi, "les déclarations de partants probables sont repoussées à [ce vendredi], 11h30", poursuit France Galop. Quant à l’annulation de partants probables et les déclarations de montes, elles doivent être faites avant 10h30 ce samedi.

Enfin, "en raison de l’ajout de la réunion Lyon-Parilly sur la journée de [mardi prochain]", les horaires des évènements prévus à Saint-Cloud vont évoluer. Ces festivités seront finalement semi-nocturnes avec une première course prévue à 15h35 et le lancement de la course évènementielle à 20h15.