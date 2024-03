L’hippodrome de Parilly présente les nouveautés prévues pour 2024

Les premières courses ont débuté le 5 janvier dernier à l’hippodrome du Carré de Soie mais à Parilly, la mise en selle se fait plus tardivement. A l’occasion de ce meeting de printemps 2024, Jean-Claude Ravier, le président des hippodromes lyonnais, en a profité pour faire un bilan de l’année précédente.

En effet, 2023 fut une belle année pour l’hippodrome de Parilly puisqu’il y a eu une hausse générale de la moyenne des partants, par course. La moyenne étant de 10,5 dans cette catégorie. “Les courses sont plus importantes à Parilly“, déclare Jean-Claude Ravier. Le nombre d’entrées a beaucoup augmenté, même si pour l’hippodrome du Carré de Soie, il y a toujours plus de difficulté pour attirer le public. Les paris hippiques sont eux aussi attractifs, ce sont au total 22,5 millions d’euros qui ont été joués sur Lyon.

Un hippodrome stratégique

Le président des lieux explique également que Lyon est un point stratégique : “l’hippodrome est attractif pour des raisons géographiques mais aussi pour la qualité de nos pistes“. Aussi, étant bien situé, l’hippodrome accueille des chevaux dans des boxes de passages. Lorsqu’ils subissent de longs trajets, par exemple pour se rendre en Espagne, ils font une halte de repos à Parilly. “C’est un hipp’hôtel“, affirme le président.

Les évènements 2024

Afin d’attirer un public le plus large possible, l’hippodrome tente de choisir des dates pratiques, “sur le programme des courses, on fait un choix de dates pour faire venir les familles“, explique Yann Souillet-Desert, chargé de communication. Ainsi, durant le week-end de Pâques, une chasse à l’énigme sur l’hippodrome aura lieu. C’est une façon ludique d’initier petits et grands au monde de la compétition équestre. De plus, au mois de mai aura lieu la “Grande Nocturne“ annuelle, une soirée aux courses suivie d’un repas et de pétanque, accompagnés d’un feu d’artifices à la nuit tombée. L’hippodrome de Parilly recevra aussi la finale des Meilleurs Apprentis de France (MAF), des métiers du cheval, les 7 et 8 juin prochain.

E.M.