Météo : de fortes chaleurs avant une canicule de plusieurs jours à Lyon et dans le Rhône ?

Les fortes chaleurs sont de retour en France. Elles s’installeront à compter de ce lundi dans le sud-ouest du pays avec des températures atteignant les 38 degrés. "Cette chaleur sera durable et s’étendra vers le nord en cours de semaine avec un pic attendu le week-end du 16 juillet", assure Météo France.

Lyon et le Rhône ne seront pas épargnés par cet épisode de fortes chaleurs. Si le thermomètre ne dépassera pas les 32 degrés en ce début de semaine, le mercure va progressivement grimper mercredi pour atteindre les 34 degrés. On attend ensuite plus de 36 degrés pour la journée de jeudi.

Ce ne sera que le début de cet épisode de fortes chaleurs dans la région puisque les prévisions de Météo France sont alarmantes pour le week-end à venir à Lyon : 39 degrés samedi, 41 degrés dimanche, 42 degrés lundi, 41 degrés mardi…

Les prévisionnistes estiment que cette canicule pourrait être proche de celle connue par la France en 2003.