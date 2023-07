Confluence : Grégory Doucet installe de mystérieux rondins en bois au milieu de la route

Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement de Lyon, est tombé des nues en trouvant une série d'une vingtaine de troncs d'arbres au beau milieu de la rue Jacqueline et Roland de Pury. Ce qui ressemblent à des bancs, qui sont en réalité des demi-troncs d'arbres, ont été disposés au milieu de la rue, afin de signifier aux automobilistes que la rue était désormais à sens-unique.

"La dernière idée de Grégory Doucet : installer des bancs sur la route", chambre l'édile d'arrondissement, avant d'ajouter : "Soyons sérieux, c'est dangereux pour les piétons et les automobilistes".

Valentin Lungenstrass, adjoint de Grégory Doucet en charge des Mobilités et des Espaces publics, n'a pas apprécié ces sous-entendus moqueurs et a prétexté que tout était prévu pour "apaiser la circulation et le bruit et lutter contre les rodéos urbains", dans un tweet incendiaire. Plan prévisionnel du quartier en main, l'adjoint n'est toutefois pas revenu sur l'apparence absurde de cette installation.