Lyon, 3e ville la mieux gérée de France, mais des dépenses vertes encore trop timides

C'est ce qui est martelé en introduction de son bilan à mi-parcours (2020-2026) des grandes villes françaises.

Lyon est la troisième ville la mieux gérée du pays, derrière Toulouse et Montpellier. Tandis que Grenoble, Paris et Nice ferment la marche.

Pour arriver à ce résultat, l'Institut Montaigne a comparé le délai de désendettement de 2021 à celui de 2023. Lyon avait besoin de 4,1 ans pour se désendetter, trois ans plus tard ce sont 4,5 années qui sont nécessaires. Mais contrairement à beaucoup d'autres villes, la capitale des Gaules fait partie des rares exceptions à ne pas envisager de dégradation notable dans son budget prévisionnel.

"Malgré une baisse de sa capacité d’auto-financement par rapport à la précédente mandature, reste en excédent", poursuit l'Institut Montaigne, qui rappelle que Lyon dispose de la dépense d'investissement par habitant la plus faible des douze villes étudiées avec 258 euros, contre 906 par Parisien ou 700 par Marseillais et 484 par Grenoblois.

Une nouvelle qui a ravi l'adjointe au maire de Lyon chargée des Finances Audrey Hénocque, se félicitant de voir son bilan être "salué".

🔴🔵 L'Institut Montaigne vient de publier un rapport sur le bilan financier et les engagements en faveur de l'environnement de la Ville de #Lyon.



Le bilan financier et écologique est salué ! 💶🌳https://t.co/8AFwQApNQ1 pic.twitter.com/dV7Lz1FJNB — Audrey Hénocque (@AudreyHenocque) July 18, 2023

La seconde partie de l'étude est toutefois moins reluisante pour les Verts puisqu'elle concerne les engagements et investissements pour l'écologie. Or, contrairement à ses homologues EELV Grenoble et Bordeaux, Lyon n'est pas dans le peloton de tête. L'Institut Montaigne estime qu'avec seulement 10% de son budget alloué aux dépenses vertes, la municipalité gérée par Grégory Doucet se situe en dessous de la médiane des investissements évaluée à 11,8%.

Lyon est cependant félicitée pour n'avoir artificialisé aucun hectare depuis le début du mandat, à l'instar de Paris. Là encore, l'Institut tempère en expliquant qu'avec "un seuil proche de 90% d’espaces artificialisés déjà atteint, (...) le ralentissement de l’artificialisation (est) plus évident". Forcément, s'il n'y a plus de place pour construire, on risque moins d'artificialiser les sols.