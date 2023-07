Près de Lyon : Coldplay de retour au Groupama Stadium

Dans une publication du compte Live Nation France, entreprise d’organisation et de promotion de spectacles, on apprend que les Britanniques de Coldplay vont faire leur retour pour un show à quelques kilomètres de Lyon.

La bande, emmenée par Chris Martin doit donc se produire en 2024 au Groupama Stadium, mais aucune date précise n’a été dévoilée. On ne sait pas non plus quand les billets seront mis en vente, ils devraient en tout cas s’arracher comme en 2017 quand Coldplay avait déjà joué dans le jardin de l’Olympique Lyonnais. Un concert qui avait été particulièrement apprécié par de nombreux Lyonnais.