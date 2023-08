Famille de Vénissieux décimée sur l’A7 : il n'y aura pas de procès pénal

Pour rappel, le 20 juillet 2020, une famille originaire de Vénissieux part de Romans-sur-Isère dans la Drôme, pour rentrer chez elle. Mais sur l’A7, à hauteur d’Albon, toujours dans la Drôme, le véhicule prend feu et réalise plusieurs tonneaux, jusqu’à se retrouver dans un champ. Parmi les 9 personnes à bord du Renault Scénic, 5 des enfants âgés entre 3 et 14 ans, décèdent dans les flammes. Une sixième victime, une adulte mère de famille, succombera de ses blessures quelques mois plus tard.

D’après les informations de nos confrères du Progrès, il n’y aura donc pas de procès pour ce drame puisqu’aucune responsabilité n’a été retenue. Ni celle du constructeur Renault, ni celle du conducteur. Concrètement, c’est la surchauffe du turbo qui aurait ensuite enflammé l’huile puis l’ensemble du véhicule.

Pas de suite pénale donc, mais les trois survivants de ce drame comptent bien demander des indemnisations. Toujours selon nos confrères, le père et sa belle-sœur ont toujours des séquelles, tandis que le seul enfant qui a survécu au drame est brûlé à 90% et se trouve toujours dans un centre de rééducation.