Lyon : il fuit la police, grille des feux rouges et est condamné à 2400 euros d’amende

Ce samedi, entre Bron et Lyon, un individu de 26 ans a refusé d’obtempérer lorsque la police a voulu le contrôler d’après le Progrès. Sur sa moto, avec son cousin derrière lui, il a pris la fuite et a roulé sur deux kilomètres en grillant des feux rouges et en évitant de justesse des piétons.

Sa moto a été saisie par la justice et l’homme devra participer à un stage de sensibilisation à la sécurité routière, à ses frais. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il se fait remarquer sur la route puisqu’il a déjà été condamné trois fois pour refus d’obtempérer, conduite sans permis et transport d’arme.