Il fait Lyon-Grenoble avec un fusil de chasse pour trouver son ex : 2 ans de prison

Agé de 36 ans, il avait été arrêté à Seyssins en Isère le 17 juin dernier alors qu'il cherchait à entrer en contact avec son ex-compagne.

Ses intentions dévoilées dans des vidéos envoyées à son ancienne conjointe et à son frère laissaient craindre le pire. En effet, il avait fait le voyage en train avec un fusil de chasse chargé caché dans un sac à dos. Et dans les vidéos, il menaçait son ex, avant de tirer à deux reprises.

Selon le Dauphiné Libéré, le Lyonnais a été expulsé de l'audience par la présidente du tribunal, exaspérée d'être sans cesse interrompue par le prévenu se cherchant des excuses. Avant cela, il avait expliqué son comportement par sa consommation d'alcool et de cocaïne.

Pour ne rien arranger à son cas, il a également avoué avoir souhaité via Snapchat l'anniversaire de sa victime le 25 juillet dernier. Preuve selon lui qu'il tient à elle et qu'il ne lui veut pas de mal. Sauf qu'il avait l'interdiction d'entrer en contact avec son ex, et qu'il n'avait évidemment pas le droit d'avoir un téléphone dans sa cellule de la prison de Lyon-Corbas.

Il a finalement été condamné à 2 ans de prison dont un an avec sursis. Il aura également l'interdiction d'entrer en contact avec sa victime et de paraître en Isère pendant 5 ans.