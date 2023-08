Les obsèques de la gendarme décédée après un accident de la circulation prévues ce samedi près de Lyon

La gendarme affectée à la brigade territoriale autonome d'Oraison dans les Alpes-de-Haute-Provence, s'est éteinte ce vendredi après deux mois de coma passés dans un hôpital de la région lyonnaise dont elle était originaire.

La jeune militaire avait perdu le contrôle du véhicule qu'elle conduisait le 10 juin dernier alors qu'elle se rendait à son service. Ce dernier s'était encastré dans un arbre.

Le général d'armée Christian Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale, a réagi dans un communiqué et "apporte tout son soutien et celui de l’Institution à la famille et aux proches de la brigadière Mahyra Kalla, ainsi qu’à l’ensemble de ses camarades touchés par ce drame".

Les obsèques de Mahyra Kalla sont prévues ce samedi matin au funérarium de Gleizé dans le Beaujolais. Sa famille a demandé à ce qu'il n'y ait ni fleur, ni couronne.

Une cagnotte solidaire a été lancée par la fondation Maison de la Gendarmerie pour aider financièrement la mère de la jeune militaire.