Lyon : un parking vélos de 214 places gratuites ouvre ce lundi

La fermeture programmée du dépose-minute de la gare de la Part-Dieu devait permettre de faire place à un projet de remplacement à 100 000 euros. Mais Bruno Bernard l'avait jeté à la poubelle, préférant rediriger les voitures en souterrain vers le parking LPA le plus proche.

A ceux qui se lamentent de ne plus pouvoir accompagner leurs proches jusqu'à la gare en voiture, les Verts pourront désormais leur rétorquer qu'outre le taxi ou les transports en commun, ils peuvent aisément faire leur trajet en vélo.

Ce lundi, la Métropole de Lyon ouvre un parking gratuit et sécurisé contenant 210 places pour vélos et 4 pour vélos-cargos, en plus des nombreux arceaux installés à l'extérieur mais boudés par ceux qui craignent de se faire voler leur deux-roues.

Afin d'y accéder, il faut disposer d'une carte Oùra ou TCL et s'inscrire au préalable en ligne. Le Park Vélo'v Villette permet de rester stationner durant 14 jours maximum.

La Métropole de Lyon disposait de cet espace dans le cadre d'un partenariat avec la SNCF, propriétaire du site mais qui permet à la collectivité de l'occuper pour une période de 12 ans.