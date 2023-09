Prolongement du métro B : la ligne à l’arrêt toute la journée ce dimanche

En attendant, les perturbations se poursuivent en vue de la mise en service du prolongement de la ligne jusqu’à Saint-Genis-Laval. Le métro B sera notamment à l’arrêt toute cette journée de dimanche avec au bout la mise en place de bus relais de Gare Part-Dieu Vivier Merle à Gare d’Oullins toutes les 7 à 15 minutes.

Il est recommandé d’emprunter les lignes T1, C2 ou 70 pour les trajets de Gare Part-Dieu Vivier Merle à Charpennes Charles Hernu. Les voyageurs devront donc faire face à ces nouvelles difficultés, et alors que se déroulera dans la soirée le choc OL-PSG au Groupama Stadium en clôture de la 4ème journée de Ligue 1.

Les perturbations ne s’arrêteront pas à ce week-end puisque ce lundi et ce mardi seront deux nouvelles soirées sans métro B à partir de 21h15. Ce sera également le cas les 11, 12, 18, 19 et 25 septembre mais aussi le 2 et le 3 octobre. A noter également une ouverture du métro B à 16h le dimanche 10 septembre.