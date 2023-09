Lyon : le recteur d'académie promet que les élèves en abayas n'accèderont pas aux cours

Le recteur Olivier Dugrip l'a confirmé ce vendredi lors d'une conférence de presse sur la rentrée de septembre 2023. Il a évidemment insisté sur la mesure que tout le monde a retenu du ministre : le port de l'abaya pour les filles et des qamis pour les garçons.

"Nous indiquerons très clairement et fermement qu’il n’est plus possible de venir au collège ou au lycée avec ces tenues. Si lundi matin des élèves arrivent avec ces vêtements, ils ne seront pas accueillis en cours. Et ils seront reçus par le chef établissement pour rappeler les règles à appliquer et seront invités à s’y conformer dans un but de processus de partage des valeurs de la République", a déclaré Olivier Dugrip.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs appels circulent. Certains demandent à un maximum d'élèves, y compris non-musulmans, de venir en abayas ou en qamis. D'autres donnent des conseils pour trouver des vêtements de substitution à l'abaya.

A noter que l'association Action Droits des Musulmans a déposé un recours devant le Conseil d'Etat ce vendredi pour faire annuler la mesure qui créerait selon un "profilage ethnique" des élèves puisque seuls les musulmans seraient concernés.

Le recteur lyonnais a aussi poussé un coup de gueule, cette fois destiné aux professeurs et enseignants. Il concerne les photocopies surdistribuées aux élèves selon lui : "La photocopie ça suffit. Les élèves sont là pour lire des textes dans des livres, écrire des textes dans leur cahier, et pas pour remplir des cases ou des trous dans des pages pré-imprimées".