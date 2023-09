OL-PSG : Lyon dernier de Ligue 1 après une défaite logique

La question était surtout de savoir combien de buts les Lyonnais allaient encaisser face aux Parisiens.

Le festival Kylian Mbappé démarrait dès la 3e minute. Anthony Lopes, de retour de blessure, remisait sur Corentin Tolisso qui, face au pressing d'Ugarte, provoquait un penalty. Le capitaine de l'Equipe de France le transformait malgré un tir un peu raté (0-1).

Cueillis à froid, les Lyonnais s'en remettaient à deux hommes : Ernest Nuamah et Rayan Cherki. Ce dernier se montrait d'ailleurs très agressif vis-à-vis du Ghanéen et semblait vouloir surtout prouver qu'il était plus fort que lui… (Lire la suite sur Lyon Foot)