Journée internationale pour la liberté d’instruction : des familles en colère vont manifester à Lyon

Ils vont se rassembler "pour le maintien de l’instruction en famille" dans le cadre de la Journée internationale pour la liberté d’instruction.

Des familles ont prévu de se retrouver ce vendredi matin devant le Rectorat de Lyon dans le 7e arrondissement pour faire part de leur colère face à l’article 49 de la loi séparatisme qui "a fait passer l’instruction en famille (IEF) sous un régime dérogatoire soumis à autorisation des académies. Ce qui était autrefois un droit est devenu, à la rentrée 2022, un véritable parcours du combattant."

"La rentrée 2023 est chaotique : "l’harmonisation" promise à l’été 2022 par notre ancien ministre Pap Ndiaye semble effectivement de mise pour cette rentrée 2023 : des refus en cascades sur tout le territoire – non justifiés et non argumentés. On marche sur la tête : des familles ayant eu une autorisation l’année dernière – et obtenu un contrôle positif de la part des inspecteurs de l’EN sur la même année, se voient cette année se faire refuser le précieux sésame pour la rentrée 2023-2024", dénonce le NonSco’llectif, collectif national de défense de la liberté d’instruction.

"Inversement, des parents ayant essuyé un refus pour la rentrée 2022-2023 en cours de procédure judiciaire avec l’EN, se voit, avec le même dossier renvoyé pour la rentrée 2023-2024 obtenir une autorisation… Les mêmes dossiers refusés dans une académie… sont acceptés dans une autre", ajoute le collectif qui parler de milliers de familles s’étant "vues refuser le droit de pratiquer l’IEF pour des motifs injustes et arbitraires".