Bron Animaux en Fête : un concours pour désigner le chien le plus beau de la commune ce samedi 

De 10h à 17h, la municipalité organise la 3e édition de Bron Animaux en Fête pour mettre à l’honneur nos amies les bêtes le temps d’une journée. Parmi les activités proposées gratuitement, une démonstration de parcours d’obstacles pour chien, un spectacle de cirque dès 15h ou des promenades en poney, mais aussi et surtout un nouveau concours : celui du plus beau chien de la commune de l’est lyonnais.

"La compétition débutera à 16h et tous les chiens de la ville peuvent concourir en s’inscrivant directement sur place pour tenter de remporter un prix", détaille la Ville qui précise que des associations et des organisations seront sur place "pour sensibiliser autour de différentes thématiques, comme le bien-être et le droit des animaux".

"Nos amis les animaux de compagnie sont plus que les bienvenus", assure enfin la Ville de Bron. Reste à savoir si la météo sera clémente, des averses étant redoutées en début de journée.