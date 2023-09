Lyon : plus de 500 000 abonnés sur le réseau TCL

"Le réseau TCL vient de franchir le cap historique du 500 000ème abonné ! C’est 20% de plus qu’en 2019. Un signe fort qui témoigne de l’attractivité de notre réseau et d’une politique tarifaire adaptée", déclare ce lundi après-midi Bruno Bernard, le président de SYTRAL Mobilités. "Il y a également une prise de conscience collective sur l’enjeu de se déplacer autrement qu’en voiture quand on le peut. En 2022 il y a eu près de 467 millions de voyages sur le réseau TCL, soit 20% de plus qu’en 2021", ajoute l’élu écologiste.

Sur ces 500 000 abonnés que compte le réseau TCL en ce mois de septembre, 123 000 sont des abonnés grand public, 186 000 des abonnés jeunes (hors boursiers), 166 000 des abonnés solidaires (dont 72 000 bénéficient de la gratuité) et 25 000 sont des abonnés multimodaux.

A noter que les abonnements représentent 82% des déplacements payants du réseau TCL et 60% des recettes des principaux titres.