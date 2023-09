Marion Dolisy Galzy : "5400 parrainages créés avec 1Cabaspour1Etudiant"

Pendant la crise sanitaire du Covid-19 est née l'association 1Cabaspour1Etudiant. Imaginée par Marion Dolisy Galzy, elle vient en aide aux étudiants via un "parrainage qui repose sur le lien social et l'aide alimentaire". La présidente est claire : les parrains et marraines ne fournissent "pas de dons d'argent mais des courses alimentaires et de produits d'hygiène".

"Il ne s'agit pas de dire que ça ne suffit pas mais plutôt de dire que plus nombreux, on peut aller plus loin et plus fort", précise-t-elle à propos des dispositifs de l'Etat et les critiques qu'ils engendrent.

Au total, 5400 parrainages ont été créés depuis deux ans et demi.

"Notre besoin c'est de trouver de plus en plus de parrains et marraines. Et de créer des antennes de l'association qui animeront les communautés dans d'autres villes", poursuit-elle.

De plus en plus de jeunes se retrouvent en situation de précarité : "Un étudiant qui mange des pâtes midi et soir pendant trois ans est aussi un étudiant qui est dans la difficulté et dans une sorte de précarité. Pas besoin d'avoir un pull à trous et de sauter cinq repas par semaine".

00:00 Origine de l'association

01:05 Principe de l'association

03:52 Chiffres

04:13 Et demain ?

04:57 Inflation

05:36 Sélection des bénéficiaires

06:39 Devenir parrain