Lyon : le bas des pentes de la Croix-Rousse bientôt piéton 

Au total, une dizaine de rues sont concernées : Puits Gaillot, Sainte-Catherine, Romarin, Saint-Polycarpe, Désirée, Terraille, Saint-Claude, rue et place Griffon, et la petite rue des Feuillants.

Seuls les taxis, véhicules du service public et des secours seront autorisés à traverser la zone grâce à un badge. Pour l’obtenir, il faudra soit habiter le secteur, louer ou posséder un parking, un commerce ou un local professionnel qui se trouve dans le périmètre.

Il faudra aussi rouler au pas, c’est-à-dire pas à plus de 6 km/h. A noter que les livraisons seront autorisées mais uniquement entre 6 heures et 11h30 et qu’il sera totalement interdit de stationner dans cette zone.

Concrètement, ceux qui le voudront pourront pénétrer dans ce périmètre par deux entrées. La première se trouvera au croisement du quai Jean Moulin et de la rue Puits Gaillot et la seconde par la rue Sainte-Catherine. Des bornes permettront de remarquer ces deux entrées.

"Nous travaillons un embellissement de l’entrée des pentes", explique dans un tweet Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon en charge des mobilités.

Pour rappel, le projet de la "Presqu’île à vivre" est une volonté des écologistes de transformer la Presqu’île pour "rendre de la qualité de vie aux piétons", avait indiqué Grégory Doucet, lors de la présentation du projet en mars dernier.