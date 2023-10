"J'ai enfin pu éteindre cette émission de merde tout seul !" : Cyril Hanouna piégé en direct par un Tiktokeur lyonnais

Le Tiktokeur Théo Audace est parvenu à piéger l’animateur Cyril Hanouna en plein direct mercredi soir lors de son émission Touche pas à mon poste.

Le jeune Lyonnais, qui compte plus d’un million d’abonnés sur Tiktok, a pris la parole en plein milieu du programme, expliquant avoir été hospitalisé pendant des mois, et dit avoir trouvé la force de s’en sortir en regardant TPMP. Si tous les chroniqueurs l’écoutent avec attention, Théo Audace finit par déclarer : "Un jour, après plusieurs mois d'entraînement, j'ai enfin pu me mettre debout, marcher et… enfin éteindre cette émission de merde tout seul !"

Un canular qui n’a pas fait rire Cyril Hanouna. L’animateur a demandé au jeune homme de quitter le plateau avec ses amis.

"Pardon TPMP pour l'interruption, j'ai voulu divertir, au plaisir d'en discuter ensemble", a réagi Théo Audace sur X (anciennement Twitter).