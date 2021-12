Vous avez échappé à un débat entre les Daltons et Eric Zemmour encadré par Cyril Hanouna ce jeudi

Présentée par Cyril Hanouna, elle consistera en une série de 10 duels de 8 minutes entre le candidat à l’élection présidentielle de 2022 et des personnalités qui entendent l’attaquer sur des points précis. Quelques noms ont filtré, on sait par exemple que l’acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz et le journaliste Aymeric Caron ont accepté de se mesurer à Eric Zemmour.

Plus curieux, les équipes de Cyril Hanouna avaient choisi de faire appel aux Daltons pour s’opposer au candidat, probablement pour évoquer le cas des banlieues, de la jeunesse, de l’immigration et de l’intégration. Plusieurs membres du collectif étaient déjà venus sur le plateau de TPMP le 8 novembre dernier pour s'expliquer sur leurs actions polémiques.

Mais comme le révèlent les rappeurs/délinquants du 8e arrondissement de Lyon, leur participation au débat a été annulée au dernier moment par C8.

Sur Instagram, ils expliquent s’être pourtant préparés pendant des jours, avoir lu le livre d’Eric Zemmour et regardé de nombreuses apparitions télévisés de l’intéressé pour pouvoir le coincer et pour "prendre note de chaque incohérence, chaque élément qui prouve que cet homme propose une dictature et a de nombreuses similitudes avec certains des pires dictateurs de l’Histoire". "Cet homme n’est qu’un fou qui parle bien et qui n’a même pas sa place en tant que candidat à la présidentielle de la 5e puissance mondiale", indiquent également les Daltons dans leur story.