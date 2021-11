Lyon : les Daltons réclament une réunion avec préfet et maire pour évoquer la répression dans le 8e arrondissement

Sur le plateau de Touche pas à mon Poste sur C8, quatre membres des Daltons ont répondu aux questions de Cyril Hanouna et de ses chroniqueurs. L’occasion de revenir sur les différentes actions polémiques et notamment les rodéos urbains, mais aussi d’évoquer le côté lutte sociale du collectif de rappeurs du 8e arrondissement de Lyon.

Ainsi, les Daltons ont réclamé une réunion avec le maire Grégory Doucet et le préfet du Rhône Pascal Mailhos pour évoquer la répression dont feraient l’objet les habitants du 8e. Ce qu’ils n’obtiendront probablement jamais.

"On vit dans une société où l’on prend 8 mois de prison pour complicité de rodéo. Ça n’a pas de sens. (…) C’est lassant. L’histoire avec Many GT a été la goutte d’eau", indiquait l’un des membres, en référence au leader Many GT, incarcéré l’été dernier pour avoir organisé le premier clip des Daltons.

"Quand on conteste une décision de justice, en cité on brûle tout. C’est contre-productif. Nous on veut ouvrir le débat. (…) Il faut discuter avec les jeunes pour trouver des solutions et apporter des choses nouvelles", poursuivaient-ils.

Concernant les rodéos urbains, les rappeurs ont promis de ne plus les réaliser sur les trottoirs ou les rues piétonnes : "On s’excuse auprès de la population car on a compris que ça pouvait causer énormément de tort, de crainte. Ce n’est pas du tout ce qu’on recherche".

Le ton et les idées n’étaient pas les mêmes selon quel Dalton prenait la parole. Ils ont toutefois conclu qu’une bonne action serait dévoilée cette semaine via leur compte Instagram.

Ce qui n’a pas franchement convaincu les téléspectateurs de TPMP qui votaient à 84% le fait que les Daltons doivent être considéré comme des "dangers publics".