Lyon : l'ultra-droite manifeste à la Confluence contre "le grand patronat"

Ce samedi matin, les militants du groupuscule d'ultra-droite se sont retrouvés devant le pôle de commerces et de loisirs Confluence dans le 2e arrondissement.

Connus pour s'en prendre aux écologistes lyonnais, et accusés par leurs adversaires de commettre des ratonnades, Lyon Populaire adopte depuis peu des combats médiatisés plus sociaux. Mais toujours avec les codes de l'ultra-droite : visages dissimulés, fumigènes, action rapide...

Après avoir défilé contre la réforme des retraites en mars, ils se sont réunis ce samedi contre "le grand patronat" et ceux qui "profitent des crises économiques que nous traversons pour accroître leurs profits".

Outre un discours anti-Union européenne, les identitaires ont la volonté de soutenir "le petit patronat français qui fait vivre notre économie".

"Alors que nos compatriotes les plus précaires en viennent à se priver de repas, la macronie préfère communiquer sur la montée de l'extrême droite ou sur des questions internationales. Si l'État ne met pas en place une vraie politique de bloquage des prix et des marges, alors la faim poussera les plus pauvres à venir se servir dans des lieux comme celui-ci (Confluence ndlr). Ce sera la guerre civile, ce sera la guerre du tous contre tous. Mettons fin à la spéculation de la classe mondialisée, appliquons une justice sociale et nationale !", concluent les membres de Lyon Populaire sur leurs réseaux.