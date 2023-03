Lyon : un défilé de l’ultradroite ce jeudi soir contre la réforme des retraites

Alors que des opposants à la réforme des retraites étaient réunis dans un cortège sauvage ce jeudi soir dans le quartier de la Croix-Rousse, un autre défilé s’est déroulé en Presqu’île à la nuit tombée.

Une manifestation aux cris de "Europe, jeunesse, révolution", typique des mouvement d’ultradroite. Et c’est bien sur un canal de Lyon Populaire qu’une revendication a été publiée ce vendredi matin : "Hier soir nous étions mobilisés pour dénoncer le passage en force de la réforme des retraites. Le macronisme est aujourd'hui isolé politiquement et répond donc par une fuite en avant sécuritaire. Plus la peine de faire mine de respecter le jeu parlementaire, les prochaines réformes néo-libérales passeront de la même façon […] Nous ne resterons pas spectateurs de la destruction de notre modèle social, au profit de l'élite mondialiste", promettent les identitaires qui étaient plusieurs dizaines à participer à ce défilé. Certains étaient masqués voire cagoulés lors de cette marche dont la préfecture du Rhône n’avait pas eu écho jeudi soir vers 22h30.

L’intersyndicale et l’ultragauche sont aussi attaquées dans le communiqué : "les syndicats et officines marxistes savaient parfaitement qu'en organisant des mobilisations partisanes, ils n'attireraient qu'une minorité de la population. Les antifascistes peuvent bien raconter ce qu'ils veulent, les vrais casseurs de mouvements sociaux, c'est eux ! Contre l'élite mondiale, la riposte ne peut être que nationale".

Déjà, il y a deux semaines, le collectif avait organisé une manifestation sauvage dans les pentes de la Croix-Rousse après le Forum de l'implantation locale. Suivis de près par la police, les 80 militants d'ultradroite avaient été dissuadés d'agir.

Leur tour dans Lyon aurait tourné court après la publication d'une vidéo de leur cortège sur les réseaux sociaux, relayée par les antifas. Repérés, ils auraient préféré éviter l'affrontement voire l'interpellation.