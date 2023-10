Sécheresse et inondations : l’état de catastrophe naturelle reconnu dans plusieurs communes du Rhône

L’état de catastrophe naturelle vient d’être reconnu dans plusieurs communes du Rhône et de la Métropole de Lyon après des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols en 2022 et suite à des inondations et coulées de boue en 2023.

"Les sinistrés concernés disposent d’un délai maximum de 30 jours à compter du 20 octobre 2023, date de parution de l’arrêté au Journal Officiel, pour faire leur déclaration auprès de leur(s) compagnie(s) d’assurance. (L.125-2 du Code de l’assurance, loi n°1837 du 28 déc. 2021)", indique la préfecture du Rhône dans un communiqué.

Sont concernées :

-Communay - Inondations et coulées de boue (Début de la période de reconnaissance le 29 juin 2023 et fin de la période de reconnaissance le 30 juin 2023)

-Meyzieu - Inondations et coulées de boue (Début de la période de reconnaissance le 3 juin 2023 et fin de la période de reconnaissance le 3 juin 2023)

-Oullins - Inondations et coulées de boue (Début de la période de reconnaissance le 3 juin 2023 et fin de la période de reconnaissance le 3 juin 2023)

-Pierre-Bénite - Inondations et coulées de boue (Début de la période de reconnaissance le 3 juin 2023 et fin de la période de reconnaissance le 3 juin 2023)

-Saint-Genis-Laval - Inondations et coulées de boue (Début de la période de reconnaissance le 3 juin 2023 et fin de la période de reconnaissance le 3 juin 2023)

-Belmont-d’Azergues – Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (Début de la période de reconnaissance le 1er avril 2022 et fin de la période de reconnaissance le 30 septembre 2022)

-Chassieu – Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (Début de la période de reconnaissance le 1er janvier 2022 et fin de la période de reconnaissance le 30 juin 2022)

-Dardilly – Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (Début de la période de reconnaissance le 1er juin 2022 et fin de la période de reconnaissance le 30 septembre 2022)

-Lacenas – Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (Début de la période de reconnaissance le 1er avril 2022 et fin de la période de reconnaissance le 30 septembre 2022)

-Marcy-l’Etoile – Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (Début de la période de reconnaissance le 1er janvier 2022 et fin de la période de reconnaissance le 30 septembre 2022)

-Oullins – Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (Début de la période de reconnaissance le 1er janvier 2022 et fin de la période de reconnaissance le 30 septembre 2022)

-Rivolet – Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (Début de la période de reconnaissance le 1er avril 2022 et fin de la période de reconnaissance le 30 septembre 2022)

-Sain-Bel – Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (Début de la période de reconnaissance le 1er avril 2022 et fin de la période de reconnaissance le 30 septembre 2022)

-Val d’Oingt – Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (Début de la période de reconnaissance le 1er avril 2022 et fin de la période de reconnaissance le 30 septembre 2022)

-Vaulx-en-Velin – Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (Début de la période de reconnaissance le 1er janvier 2022 et fin de la période de reconnaissance le 30 juin 2022)