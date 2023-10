Près de Lyon : un homme armé d'un hachoir blessé par balle par un gendarme

Selon le Dauphiné Libéré, l'individu était armé d'un hachoir et tenait des propos en rapport avec l'islam, tout en essayant d'arrêter des véhicules sur la route.

Rapidement encerclé par des militaires dans la zone d'activités de la commune iséroise, il a d'abord subi un tir de pistolet à impulsion électrique. Mais ce dernier n'a pas permis de le neutraliser. Un gendarme a alors ouvert le feu, le touchant à la cuisse. L'homme âgé d'une trentaine d'années, déjà condamné à six reprises, a enfin été tasé à deux nouvelles reprises, afin de permettre son interpellation.

Il a été pris en charge sur place avant d'être conduit à l'hôpital Lyon Sud.

Deux enquêtes sont ouvertes. La section de recherches de Grenoble se chargera de l'usage des armes par les gendarmes, tandis que celle de Vienne s'intéressera à l'homme pour ses menaces avec arme. La piste d'un déséquilibré serait privilégiée selon certaines sources. "Pour l'heure, les motivations du mis en cause ne sont pas encore connues. Les auditions des témoins et victimes sont en cours notamment sur la référence à l'Islam et à Allah, qui doit encore être confirmée", précise le parquet de Vienne dans un communiqué.

Cette interpellation mouvementée se déroule quelques heures après les faits survenus à Paris dans la matinée. Une femme entièrement voilée et proférant des menaces d'attentat dans la gare Bibliothèque François-Mitterrand a été grièvement blessée par des tirs policiers. Elle avait déjà été internée pour des troubles psychiatriques.