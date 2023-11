Mort de Jean-Yves Sécheresse : beaucoup d'émotions à l'ouverture du conseil municipal de Lyon

Et quelques jours après le décès brutal de Jean-Yves Sécheresse, les élus ont souhaité lui rendre hommage, tandis que des proches de l'élu du 7e arrondissement se trouvaient dans le public.

Grégory Doucet a salué la mémoire d'un "grand serviteur de la Ville de Lyon". "Son départ nous affecte tous beaucoup, à différents degrés. Pour nous tous, il était l'une des grandes voix de ce conseil, avec un style très personnel. Il aimait notre ville et cela se ressentait", poursuivait le maire écologiste, évoquant une "personnalité généreuse et attachante, énergique".

Yann Cucherat prenait ensuite la parole, la gorge serrée, devant s'arrêter dans sa lecture, submergé par l'émotion. Le président du groupe Pour Lyon où siègeait Jean-Yves Sécheresse a souhaité être fidèle au conseil de celui qui fut son "mentor et ami" : "parler peu pour parler juste". Et d'évoquer "les très nombreuses visites qu'il a reçues" à l'hôpital et qui "lui ont offert une photographie de son chemin de vie".

L'ancien maire Georges Képénékian rendait à son tour un long hommage, entouré de Béatrice Gailliout en pleurs et de David Kimelfeld également terrassé par le souvenir de l'ancien adjoint à la Sécurité.

Georges Képénékian l'a vu vendredi dernier, quelques jours avant son décès lundi soir, et il se rappelle d'un "homme lucide et serein".

On se souvient de la guerre fratricide dans le clan Gérard Collomb, et Jean-Yves Sécheresse a pu avoir des mots durs à l'encontre de Georges Képénékian : "On ne se parlait pas pendant quelques semaines après s'être chauffés le sang mais on revenait toujours, car ce qu'il aimait le plus, c'était la relation humaine".

"On t'aime, au revoir mon ami", terminait-il.

Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement, se souvient d'un élu "toujours disponible, très apprécié des agents et de ses collaborateurs. Son humour, sa franchise et son talent vont tous nous manquer".

Emu aux larmes, le socialiste Emmanuel Giraud rappelait que Jean-Yves Sécheresse avait aussi un tempérament bien à lui : "Il savait souffler le chaud et le froid. Soucieux de faire avancer ses idées, il était redoutable sur la scène politique". "Jean-Yves était un personnage complexe voire torturé mais toujours respecté. Une complexité qu'il cultivait", poursuivait le conseiller municipal, visualisant son "imper beige à l'inspecteur Columbo et son cartable d'enseignant".

Au nom de son groupe Lyon en Commun, Nathalie Perrin-Gilbert rendait un hommage court mais tourné vers l'amour de la culture et de la musique du défunt, "un homme de passions" se souvient l'adjointe à la Culture. Classe quand on connaît la profonde animosité qui a pu exister entre les deux quand NPG était persona non grata auprès de Gérard Collomb.

Enfin, avant une minute de silence, le successeur de Jean-Yves Sécheresse au poste d'adjoint à la Sécurité, Mohamed Chihi, faisait un portrait flatteur d'une "âme généreuse que nous garderons tous en mémoire".