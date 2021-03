Légaliser le marché clandestin de la Guillotière à Lyon ? Un "choix navrant" pour l'ancien adjoint à la Sécurité de Gérard Collomb

Alors que la mairie écologiste de Lyon envisagerait de légaliser le marché clandestin de la Guillotière, Jean-Yves Sécheresse ne comprend pas ce "choix navrant". L'ancien adjoint à la Sécurité de Gérard Collomb, aujourd'hui conseiller municipal d'opposition, s'est fendu d'un communiqué de presse dans lequel il regrette que l'étude du cabinet Surtis sur la place Gabriel-Péri a été jetée à la poubelle. "Cette étude entendait résoudre les problèmes de sécurité comme les questions d’urbanisme, de commerces, de déplacements. En refusant de se saisir de cette avancée, l’équipe municipale actuelle a perdu énormément de temps et par ailleurs propose une caricature de concertation", s'emporte Jean-Yves Sécheresse.

La légalisation du marché sauvage pour en faire un marché aux biffins n'emporte pas le suffrage de certains habitants, et encore moins celui de l'élu LREM : "Nous appelons l’équipe municipale à renoncer à ce projet aberrant, à reprendre avec les associations les termes de l’étude de Surtis et à passer immédiatement à l’action. (...) les Lyonnais ne comprennent pas l’absence de perspective par Grégory Doucet et son exécutif".