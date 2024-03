Avec Gameside, Exalto Villeurbanne allie fun, collaboration et compétition !

Exalto Villeurbanne lance ce samedi 9 décembre un tout nouveau concept avec Gameside.

Cet "action game", le second d'Exalto après Prison Island à Décines, nécessite une équipe de 3 à 5 joueurs qui devront mettre en éveil leurs cinq sens. Il faudra faire preuve autant de jugeote que d'agilité pour venir à bout d'une vingtaine d'épreuves réparties dans quatre univers : Indiana Run, Magic School, Pirate Bay et Stars Zone.

La partie dure une heure et se compose d'épreuves chronométrées de 3 minutes durant lesquels les joueurs devront découvrir, comprendre et ensuite performer. "Nous pouvons accueillir jusqu'à 85 joueurs en simultané, sans empiéter sur la qualité de jeu des participants", se félicite le directeur d'Exalto Villeurbanne, Aurélien Paquet.

Les amateurs de défis physiques seront servis, certaines épreuves réclamant des prouesses où les plus costauds de l'équipe seront mis en avant.

L'idée est de former le groupe le plus homogène possible puisque des épreuves d'adresse et de réflexion jalonneront aussi le parcours de Gameside.

Enfin, une bonne coopération sera sans cesse nécessaire afin de décupler le plaisir de jouer ensemble.

La session de jeu de Gameside est fixée à 22 euros par personne. L'activité est accessible dès 8 ans en cas de présence d'adultes dans l'équipe, et dès 12 ans en autonomie. A noter que 30% des épreuves ont été pensées pour pouvoir accueillir des personnes à mobilité réduite.

Exalto Villeurbanne

5 rue Eugène Pottier 69100 Villeurbanne

Infos et réservations sur https://exalto-park.com/villeurbanne/gameside/