Bientôt de nouveaux personnages sur la Fresque des Lyonnais

Celle-ci a été inaugurée quai Saint-Vincent il y a quasiment 30 ans et n’a jamais subi de changements, hormis quelques retouches, notamment à cause de dégradations et de tags.

Séverine Jardin, directrice de Cité Création depuis un an exprime le projet de la remettre à jour. En effet, dès sa création, le but de cette peinture était d’intégrer les personnages ayant marqué l’histoire de la ville de Lyon afin de leur rendre hommage.

Avec la collaboration de la Ville de Lyon, Cité Création souhaiterait "monter" les personnages présents à l’origine de la création de cette fresque et désormais décédés afin de laisser de la place sur le bas pour pouvoir ajouter six nouveaux personnages, probablement trois hommes et trois femmes, selon le Progrès.

Séverine Jardin explique vouloir faire comme lors de la création de la Fresque : choisir les nouveaux personnages en concertation avec les Lyonnais.

Qui rejoindra Edouard Herriot, Antoine de Saint-Exupéry, Paul Bocuse, Pauline Jaricot et les frères Lumière ?