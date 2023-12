Lyon : ils prennent TEO à contresens pour fuir la police

Vers 14h30, un contrôle routier avait lieu quai Paul-Sédaillian dans le 9e arrondissement de Lyon. Et à la vue des fonctionnaires, le duo qui conduisait une Peugeot 206 a pris la fuite.

Une course-poursuite s'est engagée le long de la Saône, jusqu'à ce que la voiture des fuyards prenne TEO au niveau de Rochecardon. Sauf qu'ils ont emprunté le tunnel à contresens, avant d'abandonner leur véhicule au niveau de Caluire et poursuivre à pied.

Ils ont finalement été interpellés chemin de Wette Fays à Caluire puis placés en garde à vue.

Les enquêteurs n'arrivent pas à comprendre ce qui a motivé ces Lyonnais de 17 et 18 ans à risquer leur vie et celles des automobilistes qu'ils ont croisé. Car leur véhicule était en règle, le conducteur majeur avait le permis et n'avait consommé ni alcool, ni produits stupéfiants. Enfin, rien dans la voiture n'aurait pu leur causer du tort…

L'enquête et les interrogatoires se poursuivent.