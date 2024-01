"Un lieu de référence pour la filière textile en 2024" : Pauline Siché-Dalibard est l'une des 24 Lyonnaises qui feront 2024

Dirigeante de Bel Air Camp depuis 2016, Pauline Siché-Dalibard veut continuer de faire de Lyon une référence pour les start-up. "Bel Air Camp est un lieu destiné à héberger des équipes de toutes les tailles et de toutes les industries. On a aujourd’hui trois bâtiments, bientôt quatre. Le but est d’avoir des communautés thématiques et filières. Chaque bâtiment héberge une communauté différente qu’on anime de la même façon : la Bel Air Family", explique-t-elle.

La famille va d'ailleurs s'agrandir dans les prochains mois avec... (Lire la suite sur Lyon Femmes)