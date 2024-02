Reperkusound 2024 approche à grands pas

Les présentateurs de Mediatone, association organisatrice, qui se sont succédés pour la conférence de presse ce vendredi, ont d'ailleurs joué avec humour le jeu des adjectifs qualitificatifs.

Avec une programmation riche de plus de 80 artistes répartis sur 4 scènes pendant 3 nuits, le festival célèbre la diversité musicale, du techno au hip-hop, du dubstep à l'électro.

Cette année, une attention particulière est portée à l'innovation avec une scénographie immersive inspirée d'une jungle lumineuse et connectée. A noter la carte blanche de la soirée Euronight par le collectif 23:59:: ce qui a débuté comme une plaisanterie, sera au rendez-vous incontournable du festival, offrant des moments déjantés et mémorables.

Parmi les têtes d'affiche, NTO, Astrix, Billx, et French 79 promettent de faire vibrer les festivaliers.

Le Reperkusound 2024 s'imposera une nouvelle fois comme un rendez-vous musical engagé et responsable. Et évidemment complètement et éminemment festif.