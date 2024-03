Européennes : Raphaël Glucksmann en meeting à Lyon ce dimanche

Le candidat d'union entre le Parti socialiste et Place publique donnera un meeting au H7, dans le quartier de la Confluence, à 15h.

Le lieu devrait pouvoir accueillir entre 800 et 1000 militants et sympathisants pour applaudir l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, ainsi que les locaux de sa liste comme la maire de Feyzin Murielle Laurent et le villeurbannais Frédéric Vermeulin.

Pour rappel, l'eurodéputée (PS) du Rhône Sylvie Guillaume a décidé de ne pas se représenter après 14 années passées entre Strasbourg et Lyon où elle fut aussi adjointe de Gérard Collomb.

"Portés par les valeurs que nous représentons ensemble depuis 5 ans au Parlement européen, notre campagne défend une Europe puissante, solidaire et écologique. Nous nous engageons à agir ensemble pour une Europe s’affirmant face aux défis historiques de protection de la démocratie : nouveaux impérialismes, montée des extrêmes droites xénophobes, remise en cause du Green deal, crise écologique, perte de pouvoir d’achat et colère sociale. C’est ce combat pour une justice sociale et écologique qui nous motive lors de cette campagne européenne !", annonce la fédération PS du Rhône en marge de l'évènement de ce dimanche.