Murielle Laurent (PS) : "Le grand adversaire des élections européennes, c'est le RN"

Sixième sur la liste PS/Place Publique de Raphaël Glucksmann, Murielle Laurent est en bonne position pour succéder à l'eurodéputée lyonnaise Sylvie Guillaume lors des élections européennes 2024.

"Les sujets sur lesquels j'aimerais pouvoir m'investir sont relatifs à la protection des habitants puisque je suis maire d'une ville où les habitants sont concernés par les risques industriels", indique la première magistrate de Feyzin. Concernant la présence d'industries, elle prône le "consensus" plutôt que leur départ forcé : "De toute façon, elles sont installées. L'idée, c'est de les sensibiliser à la pollution qu'elles produisent".

Murielle Laurent reconnaît que "LFI a des positions tranchées avec lesquelles nous ne sommes pas souvent d'accord", ce qui encourage l'éclatement des voix à gauche. Mais pour la colistière, "l'adversaire de cette élection sera en partie l'abstentionnisme. Et le grand adversaire, c'est le RN. Il faut faire en sorte, même si on sait qu'il fera un score important, qu'une force de gauche soit entendue et représente une alternative".

00:00 Projet pour les européennes

02:18 Face à l'extrême-droite et LFI

03:33 Polémique sur le dessin de Coco

06:00 Relations avec les écologistes de la Métropole de Lyon