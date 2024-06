De soutien de Nicolas Sarkozy à assistant parlementaire de Sébastien Delogu (LFI) : le curieux voyage de Mustapha Ghouila

Et c'est un peu par hasard qu'on la retrouve cette semaine, à un poste très inattendu.

Mustapha Ghouila est un nom qui parlera à tous ceux qui ont suivi les pérégrinations nationales et locales de la droite depuis Lyon entre les années 2008 et 2016. Fervent soutien de Nicolas Sarkozy, membre de l'UMP du Rhône jusqu'à ce qu'il comprenne que sa dévotion et les services rendus ne lui offriront finalement pas de poste rémunéré, il s'était retrouvé en 2020 sur la liste macroniste d'Yves Blein pour les élections municipales de Vénissieux.

Vénissieux, ville qu'il a ensuite quitté en démissionnant du conseil municipal en 2022. Mais qu'il retrouvait ce jeudi, pour servir de guide à Sébastien Delogu, le député des Bouches-du-Rhône, qui a pris la lumière la semaine dernière en brandissant à l'Assemblée nationale un drapeau de la Palestine.

Sauf que Mustapha Ghouila n'est pas un simple fixeur vénissian, il est avant tout assistant parlementaire de Sébastien Delogu, aux côtés de quatre autres collaborateurs.

Ni lui, ni son employeur n'en avait fait l'annonce publique depuis 2022.

Forcément, pour un député insoumis, travailler avec quelqu'un qui a adulé Nicolas Sarkozy, qui avait écrit un courrier à Laurent Wauquiez pour lui rappeler qu'il avait raccompagné sa mère à l'hôtel et que cela mériterait bien un poste en récompense, qui a défendu Brice Hortefeux lors de la polémique du "quand il y en a un, ça va", ça pourrait faire tâche.

De là à se demander si Sébastien Delogu n'a pas pris le temps de lire son CV, ou que Mustapha Ghouila est récompensé par la France insoumise pour quelque chose qui échappe au commun des mortels, il n'y a qu'un pas...