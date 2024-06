La surprise Anne Reymbaut ? Un pari ambitieux pour la gauche dans le Rhône

À ses côtés, Patrick Bourrassaut, maire de Valsonne depuis une décennie, incarne la tranquille et efficace expérience municipale et l’engagement pragmatique. Ensemble, ils forment un duo ancré dans les réalités locales, prêt à défier les pronostics les plus pessimistes sous l'étiquette du Nouveau Front Populaire.

Reymbaut mise sur sa capacité à dépasser les clivages partisans tout en affirmant ses convictions sociales-démocrates et républicaines. Son suppléant, Bourrassaut, apporte une profondeur de terrain et un engagement pour une meilleure articulation des politiques locales.

Leur campagne afficherait un soutien croissant : "Le sursaut militant de la gauche face à la menace RN. Rien que pour Val d'Oingt, je gère un groupe de 50 militants bien motivés qui ne se connaissaient pas il ya 10 jours. Il y a de tout, des encartés, des non initiés, des retraités, des étudiants, des gens de gauche, du centre, des urbains, des ruraux et les demandes pour rejoindre le groupe continuent d'arriver. Sur la circonscription ça fait entre 200-300 personnes qui ont spontanément rejoint la campagne d'Anne”, nous dit Jean Mercier, un des piliers de la campagne de Madame Reymbaut. Du jamais vu dans la circonscription à gauche.

Face à eux, Nathalie Serre, députée sortante du parti toujours présidé par Eric Ciotti, traîne des casseroles politiques. Son opposition à l’inscription du droit à l’avortement dans la Constitution et son soutien à l’accord Mercosur, destructeur pour une partie du monde économique et agricole, ont semé le trouble, même parmi ses alliés de droite.

Dans une circonscription vaste et diverse, de la métropole lyonnaise au Nouveau Rhône, ces positions pourraient bien jouer en faveur du duo Reymbaut-Bourrassaut, qui plaide pour une prise en compte à la fois de l’urbain comme du rural.

Le coup de maître d'Anne Reymbaut à Thizy-les-Bourgs, où elle a récemment renversé dans une municipale partielle, un bastion de droite aux côtés de Ludovic Cherpin, devenu maire de la commune, témoigne de son potentiel à mobiliser au-delà des attentes.

La circonscription, comprenant des communes comme Écully, Tarare, et Amplepuis, pourrait ainsi devenir le théâtre d’une surprise électorale.