Pour satisfaire Michele Kang, l'OL féminin va jouer dans l'Ain et en Isère plutôt qu'au centre d'entraînement

Et la propriétaire américaine de l'OL féminin galère à la tenir : son projet de déménagement de Décines vers un stade plus grand et mieux adapté au sport féminin prend du temps. D'autant que GL Events n'est pas très enjoué à l'idée d'accueillir les Fenottes au Matmut Stadium de Gerland. Sauf que Michele Kang ne veut plus jouer au Groupama OL Training Center, ce qui obligera les dirigeants lyonnais à prendre des risques cette saison (Lire la suite sur Lyon Foot)