Fortes chaleurs : le Rhône placé en vigilance orange canicule

Ce vendredi, Météo-France a décidé de placer le département du Rhône en vigilance orange canicule. Elle rentrera en vigueur à partir de ce samedi, au moins jusqu’à mardi prochain. En effet, d’importantes chaleurs sont attendues ce week-end dans le Rhône et à Lyon, où les températures atteindront jusqu’à 39 degrés dimanche.

Dans un communiqué, la préfecture du Rhône et l’Agence régionale de santé rappellent les conseils et gestes simples à adopter : "Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif, rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour, mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool, évitez de sortir aux heures les plus chaudes passez plusieurs heures par jour dans des lieux frais, évitez les heures les plus chaudes de la journée pour les activités sportives, maintenez votre logement frais, pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches…"

Pour ce samedi, un total de 16 départements sont placés en vigilance orange canicule : Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Ain et donc le Rhône.