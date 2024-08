Lyon : la qualité de l’air classée "mauvaise" selon l’observatoire régional Atmo

En ce mois d’août, Lyon et sa périphérie est habité d’un air de mauvaise qualité. Une affirmation encore confirmée par l’observatoire régional Atmo, qui classe en ce moment la qualité de l’air lyonnais comme "mauvais". Un phénomène qui devrait durer jusqu’à mercredi, jour où les températures vont considérablement baisser et où la vigilance orange canicule devrait être levée.

Ce lundi, Atmo faisait déjà état d’un air à la qualité dégradée : "Les conditions caniculaires persistent et favorisent l’augmentation progressive des concentrations d’ozone. Le sillon rhodanien pourrait être particulièrement impacté par une qualité de l’air mauvaise. Ailleurs, l’indice ATMO devrait rester dégradé."

Et ce n’est pas mieux ce mardi : "La canicule perdure et la qualité de l’air se détériore une nouvelle fois. La zone impactée par une qualité de l’air mauvaise devrait s’étendre plus largement autour du sillon rhodanien", peut-on lire dans leur bulletin journalier.

A partir de mercredi, l’air lyonnais devrait être classé comme dégradé après une "perturbation orageuse" qui devrait favoriser "une nette diminution des niveaux de pollution".