Le LOU Rugby en quête de rédemption : un nouvel élan pour une saison de revanche

Avec le premier match ce samedi face à Montpellier, l’équipe aborde la saison avec un esprit "très positif", de nouvelles arrivées et un renforcement dans le leadership.

Après une saison très compliquée et surtout à l’extérieur, le LOU Rugby aborde le Top 14 avec un esprit de revanche après leur pire saison depuis 2016.

Fabien Gengenbacher, le manager du club, explique qu’il "espère ne plus en parler très prochainement (la saison précédente) mais que cela fait partie du bilan d’avoir des questionnements sur l’incapacité des performances en extérieur" mais il ne faut "pas faire une fixette". La saison passée a été marquée par un leadership faible et une incapacité a rester consistent en extérieur. La ligne directive des dirigeants semble être "d’apporter de la complémentarité et de l’équilibre, notamment avec les arrivées".

Avec de nouvelles ambitions viennent de nouvelles personnes : le LOU a un nouvel entraîneur.

Désormais guidés par Jon Gobbes, l’entraîneur néo-zélandais déjà reparti dans son pays natal le 25 août dernier. Mais cela fonctionne avec "un appel tous les jours au téléphone avec l’équipe, un accès aux entraînements, et des feedbacks aux coachs". Gengenbacher indique également que son retour devrait "être plus top que prévu".

Un esprit revanchard s’est installé dans le vestiaire. Une envie de développer le leadership encore trop faible, est importante : "mais l’esprit est très positif avec une envie de retrouver le Top 14" affirme Dylan Cretin. Un coach "pas physiquement là rend la situation particulière, mais pour l’instant tout se passe très bien, il a une vision de jeu différente et une expérience sur la tactique et la défense qui nous fera progresser". C’est un changement d’effectif qui redonne de l’espoir aux joueurs avec des arrivées de leader.

Théo Millet, joueur recruté au poste de centre, appuie sur la mentalité du collectif. "Un souffle positif" permet de redonner confiance mais le "vrai test sera au début du championnat" selon le centre du LOU.

Le staff technique a choisi 29 joueurs pour le premier match de Top 14. Le LOU rugby fera face à Montpellier, une équipe en reconstruction complète après un maintien assuré seulement sur la dernière journée. Coup d’envoi ce samedi à 16h30.