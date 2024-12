Qui était Marceline Desbordes-Valmore, la poétesse engagée, inspirée par les révoltes de Lyon ?

Marceline Desbordes voit le jour à Douai le 20 juin 1786. C'est la dernière fille d'un couple assez aisé. Le père, Antoine-Félix, est peintre en armoiries et travaille pour la noblesse. Tandis que la mère, Catherine Lucas, d'origine espagnole, est une femme sensible et cultivée.

