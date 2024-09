Le système FR Alert bientôt testé dans cette commune près de Lyon

La Préfecture du Rhône organisera un exercice de sécurité ce jeudi afin de tester les capacités d’action des services de l’Etat, des collectivités locales, des exploitants et autres transporteurs. Le scenario n’a pas encore été communiqué. À cette occasion, le nouveau système d’alerte et d’information par diffusion cellulaire sera testé auprès des populations se trouvant à Chaponnay et pour les automobilistes circulant sur l’A46. Appelé FR-Alert, ce dispositif permet de prévenir en temps réel toute personne détentrice d’un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger et de l’informer des comportements à adopter pour se protéger.

Les personnes qui recevront la notification d’alerte, accompagnée d’un signal sonore spécifique, n’auront aucune action à entreprendre ni de comportement particulier de mise à

l’abri à adopter. La mention exercice sera explicitement indiquée.