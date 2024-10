Intempéries à Lyon : une vingtaine d’interventions dont un appartement évacué

Dans la nuit de lundi à mardi, Lyon et ses environs ont été durement touchés par des pluies intenses. Le département du Rhône reste en vigilance orange, avec près de 50 mm d’eau enregistrés entre minuit et 7 heures ce matin, selon les relevés d’Infoclimat. Ces conditions météorologiques ont provoqué plusieurs inondations et mobilisé les services de secours à travers le département.

Les pompiers ont réalisé une vingtaine d’interventions dans des zones variées, allant de Condrieu à Villefranche-sur-Saône, en passant par l’Est lyonnais et le centre de Lyon.

Parmi les interventions les plus marquantes, un immeuble situé cours Gambetta, dans le 7e arrondissement, a vu plusieurs de ses appartements inondés dans la soirée de ce lundi 7 octobre, après que la toiture, en pleins travaux, ait laissé s'infiltrer l'eau. Deux logements, situés aux 3e et 4e étages, ont dû être évacués en urgence en raison des dégâts causés au niveau des plafonds et des planchers.

Alors que les pluies continuent ce matin, les autorités appellent à la vigilance.